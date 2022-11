Le Métropole, hôtel mythique de Bruxelles, décor d’une expérience interactive

Le Métropole, hôtel somptueux qui a vu vibrer Bruxelles à partir de 1872 et aujourd’hui fermé, a été choisi pour devenir le décor vivant d’une expérience unique : Fantastic Brussels.

A la genèse du projet, Benoît Meurens, co-fondateur & co-directeur chez Tour des Sites Organisation, entreprise qui conçoit des spectacles son et lumière et des spectacles-promenades. Il nous avait déjà éblouis avec la Nuit des Choeurs, c’est maintenant avec un projet entre histoire, patrimoine et féérie qu’on le retrouve. Le but : permettre au grand public d'avoir accès à l'intérieur de cet hôtel, joyau du patrimoine bruxellois.

Le Métropole a fermé ses portes le 22 avril 2020 et depuis, si le café a repris vie, les 273 chambres et suites de l'hôtel dorment à poing fermé. Benoît Meurens a voulu réveiller quelques salles pour rouvrir les Bruxellois à l’histoire de leur ville et faire voyager dans le temps touristes et Belges curieux.

Comme il nous l’explique, c’est en se promenant dans les rues désertes du centre de Bruxelles, pendant les confinements successifs que nous avons vécu en 2020, que le projet a germé : "on passait devant ce Métropole qui a fermé, en plus de la morosité ambiante, on a voulu faire un spectacle qui reprenait les forces de Bruxelles". L’idée est, avant tout, de mettre l’accent sur le positif, "maintenant qu’on en est sorti, voilà un spectacle qui synthétise le positif de Bruxelles".

On va reprendre le patrimoine bruxellois, les forces bruxelloises, la mentalité et l’état d’esprit des Bruxellois, on va tout mettre dans un spectacle qui sera une réponse à la morosité de la période Covid.

On déambule en groupe d’environ 70 personnes à travers plusieurs salles du rez-de-chaussée. Si certains peuvent avoir un goût de trop peu (on ne visite pas de chambre, on ne prend pas les anciens ascenseurs), l’organisateur nous assure qu’on en voit le meilleur. On ne retrouve pas dans les étages et les chambres cette ambiance Belle Epoque et Art Nouveau qui font du rez-de-chaussée un décor de voyage dans le temps.

Point de mention de l’époque coloniale, point d’explication sur la fermeture du lieu. C’est une décision éclairée : "garder une positive naïveté, montrer aux Bruxellois que cette capitale souvent décriée et critiquée a elle aussi une grande histoire, au même titre que d’autres capitales européennes".

Le Métropole est vide depuis sa fermeture mais les propriétaires ont accepté d’ouvrir quelques salles pour ce projet qui met en lumière non seulement l’histoire de cet hôtel, emblème de la grandeur bruxelloise d’antan, mais aussi qui permet de faire revivre le centre de Bruxelles. Un centre malmené par les confinements, le plan de mobilité, la fermeture des commerces mais qui devrait revivre grâce au retour des touristes et au Plaisirs d’Hiver qui reprennent en cet hiver 2022, après deux éditions avortées.