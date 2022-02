Le métro de Charleroi est-il vraiment «effrayant» ?

Une précision, tout d’abord : le métro de Charleroi est ce qu’on appelle un métro léger. C’est un réseau de trams souterrain dans le centre-ville, qui retrouve la surface vers la périphérie.

On s’est d’abord arrêté à la station " Beaux-Arts " (actuellement en travaux), où on a retrouvé Véronique Benoit, Directrice Opérationnelle Commerciale du TEC Charleroi, qui réagit d’emblée au qualificatif "effrayant" : "A chaque fois, ça me choque quand j’entends ça, parce que nous, on travaille beaucoup pour le métro […], on a encore consenti ici, dans le cadre du plan de relance européen, une belle manne financière pour rouvrir l’antenne M5 vers Châtelet et le grand hôpital de Charleroi. Alors, tout n’est pas parfait, on ne peut pas s’en cacher, on a des travaux à peu près partout… Un peu comme la ville, Charleroi est en travaux un peu partout pour le moment et on sait que d’ici quelques mois, quelques années, le visage de la Ville et de son métro va changer."