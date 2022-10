Le métro bruxellois dans Minecraft : rencontre avec Mickaël, 16 ans, le créateur !

Depuis quand joues-tu à Minecraft ?

J’ai commencé à jouer à ce jeu lorsque j’avais environ 10 ans, en 2016.

D’où t’est venue cette idée de représenter le métro bruxellois dans Minecraft ? On peut espérer une extension du réseau avec les bus et les trams ?

L’idée m’est venue grâce à un mod Minecraft s’appelant Create qui permet de créer des trains fonctionnels dans le jeu. Par conséquent, j’ai directement eu l’envie de faire un métro qui marche dans le jeu.

Concernant les bus et les trams, je ne compte pas les faire car il faudrait refaire toute la ville de Bruxelles dans le jeu et cela dépasse mes capacités et ma motivation.

Comment tu t’y es pris ? Ça t’a pris combien de temps ? As-tu visité toutes les stations pour les reconstruire ensuite dans le jeu ou tu t’es "contenté" de Google Maps ?

J’ai démarré par le tronc commun de la ligne 1 & 5 avec la station Maelbeek. Ensuite, j’ai continué à construire l’entièreté du réseau station par station. Concernant le design des stations, je me suis basé sur des vidéos YouTube, des images qu’on retrouve sur internet et Google Maps pour l’extérieur des stations en surface. Au total, j’ai pris environ 400 heures de jeu pour faire toutes les lignes du métro.