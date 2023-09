Le métier de berger, une profession d'avenir ?

Si les alpages ont donné leur nom aux Alpes, et non l’inverse, si l’on a commencé à appeler capitales, ces villes autours desquels gravitaient de nombreux troupeaux, c’est que le métier de berger occupe depuis longtemps une place primordiale dans les sociétés humaines. De quoi en faire le plus vieux métier du monde ? La réponse en compagnie d’Olivier Marchal, sociologue et directeur de la Cité des Métiers de Charleroi.

Selon les historiens, les premiers bergers seraient apparus il y a 11.000 ans autour du Jourdain et de l’Euphrate, des suites de notre sédentarisation, afin de nourrir des villes de plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses. Pour le dire autrement : une fois qu’on a cessé de courir après la nourriture à travers des millénaires de nomadisme, il a bien fallu gérer autrement les ressources et les faire "tourner intelligemment autour des villes et des villages".

Et pour comprendre l’enjeu, il faut s’imaginer ce qu’une chèvre pouvait représenter à une époque où le génie humain n’avait pas encore inventé le commerce en ligne et les supermarchés. Une chèvre, comme le top de l’autosubsistance : du lait, du fromage, de la viande pour se nourrir. De la laine, du cuir et des cornes pour se vêtir. Et même du crottin pour se chauffer.

Pas étonnant que les religions et les croyances ont, toutes à leur manière, donné un rôle central aux moutons ou bien aux agneaux.

Pas surprenant non plus de constater qu’on continue aujourd’hui à dédier à l’élevage près de 25% des surfaces de la planète et que 200 millions de personnes exercent, peu ou prou, le métier de bergère et de berger.