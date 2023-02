Le métier d'épandeur au coeur d'une nouvelle campagne d'affichage

Difficile de ne pas poser la question à la responsable presse du SPW, des routes moins glissantes c’est bien mais qu’en est-il de l’impact du salage sur les automobiles et leur moteur ? Sarah Pierre nous répond :

"Des tests ont été effectués et nous restons attentif à ce que nos voisins utilisent comme dispositif. La solution du sel reste la meilleure selon nous au niveau qualité prix et résultat. La réflexion est menée, nous savons que le sel à un impact sur les infrastructures et les véhicules. A l’heure actuelle, on ne pourrait pas s’en passer. C’est indispensable pour une question de sécurité. Par contre, nous optimisons les sorties des épandeuses. Nous sommes constamment en relation avec nos prévisionnistes météo pour ne pas répandre inutilement. Si on trouve d’autres solutions pour rendre les routes encore plus sûres on s’adaptera."

Une deuxième interrogation peut survenir, ces tonnes de sel rependues n’affectent-elles pas aussi la faune et la flore aux abords des routes ?



"Le sel n’est pas vraiment mauvais pour l’environnement En très grande quantité et sur une longue période il peut en effet affecter l’environnement dans lequel il est dispersé. Encore une fois, chaque opération de salage est mesurée et faite de manière consciente. De la sorte, l’incidence est moindre."