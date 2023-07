Le métier d’artisan glacier : une profession aux multiples casquettes

Si l’on pourrait croire que les glaces ne sont qu’une invention conditionnée à la découverte et à l’invention du congélateur, l’Histoire nous donne rapidement tort. Car la glace aurait en effet été inventée par les Chinois, il y a 3.000 ans, via un procédé chimique mélangeant de l’eau et du salpêtre, chargé en nitrate de sodium.

Cependant, rien n’est sûr et les historiens se disputent : Chinois contre Perses et d’autres grands noms dont Alexandre le Grand, la famille de Médicis, et même Thomas Jefferson.

Et pour résumer, entre le Kufi des empereurs Mongols et le Chorbet arabe qui donnera le mot sorbet, en passant par la macédoine au miel givré des Perses et les 40 glacières qui alimentait le Paris du 19e siècle en glace des Alpes (ou de Norvège), on peut dire que la crème glacée (comme aimait l’appeler Charles Ier) est aujourd’hui à ce point ancrée aux quatre coins du globe que chaque nation se dispute sa paternité.

Sauf qu’à y regarder de plus près, c’est surtout de maternité qu’il faudrait parler. En effet, rien n’aurait été possible sans deux inventrices américaines : en 1843, Nancy Johnson et Agnès Marshall mettent au point la première sorbetière à manivelle qui œuvre à la démocratisation de la glace, bien avant que le français Charles Tellier ne bricole la première machine à frigorifier.