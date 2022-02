Le metaverse en passe de se transformer en centre commercial du futur

En attendant d'en arriver là, le public embrasse progressivement ces nouveaux mondes, essentiellement à travers le gaming, adoptant de nouvelles pratiques qui semblent le séduire. A travers l'enquête "The Metaverse Mindset", la plateforme de shopping virtuel Obsess* a interrogé des Américains, toutes générations confondues, sur ces expériences d'achat virtuelles dans le metaverse, témoignant d'un engouement certain pour ces nouvelles pratiques.

Sept consommateurs sur dix ayant visité un magasin virtuel y ont effectué un achat et un tiers se disent déjà intéressés par l'achat de produits réels ou virtuels dans les environnements metaverses créés par les marques. Un chiffre qui grimpe à 40% pour les générations les plus jeunes, à savoir les Z et les milléniaux.

Le gaming, qui pèse aujourd'hui 300 milliards de dollars, soit plus que les industries de la musique et du cinéma réunies d'après le cabinet de conseil Accenture, attire un public toujours plus large, dont des femmes, et fait davantage l'unanimité auprès de la Gen Z depuis le début de la pandémie.

75% des Z ont déjà acheté un article numérique dans un jeu vidéo et 60% estiment que les marques devraient vendre leurs produits dans ces univers parallèles.

Parmi eux, plus de la moitié désirent une expérience d'achat où chacun pourrait faire son shopping partout en ligne et 45% affirment que les metaverses devraient être considérés comme des centres commerciaux digitaux.

"Ces acheteurs ont grandi avec les jeux vidéo en ligne, l'e-sport et les médias sociaux et beaucoup d'entre eux voient le metaverse émergent comme un centre commercial des temps modernes, un monde virtuel connecté où ils peuvent traîner, faire du shopping et socialiser. Pour les marques de détail, ces résultats soulignent l'importance de créer dès aujourd'hui des stratégies de commerce metaverse solides qui trouveront un écho auprès des consommateurs dans les années à venir", explique Neha Singh, PDG d'Obsess.