Le métavers, lubie ou réelle évolution de société ? "Dans 22 ans, on en parlera comme de quelque chose de tout à fait naturel"

La question éco de ce vendredi reçoit Serge Quoidbach. L’Écho sort ce week-end un dossier spécial sur le métavers. Un concept dont on entend souvent parler, mais qui reste encore flou ou méconnu, et qui doit encore évoluer.

"Via un casque de réalité virtuelle, vous pénétrez dans un environnement numérique complètement immersif en trois dimensions. Le métavers, c’est un double du monde physique, mais avec des avatars, dont le vôtre. Un système économique propre avec sa propre monnaie et des activités diverses. Le livre "Ready Player One", adapté en film par Steven Spielberg, est une des préfigurations les plus abouties du métavers. Le jeune héros suit sa scolarité dans le métavers avec comme prof un avatar. Il visite des musées, remonte dans le temps, étudie l’organe du cœur vu de l’intérieur, etc."

L’industrie du gaming étant celle qui exploite le plus la réalité virtuelle, c’est là que se trouvent actuellement "les développements les plus spectaculaires". Mais de plus en plus d’entreprises se prennent au jeu. "Certaines d’entre elles dupliquent carrément leur outil de production dans un environnement virtuel pour y placer leurs employés, leur avatar et leur faire suivre des formations. BMW a répliqué une de ses usines, Siemens l’utilise pour résoudre ses problèmes de corrosion dans ses tuyaux de vapeur…"

Du côté des consommateurs, on peut aller visiter des univers créés par des marques, comme le Nike Land, ou acheter des objets virtuels. "Certaines baskets virtuelles Nike se sont vendues à plus de 8000 $. Un sac Gucci virtuel, dans le Gucci Garden, 4000 $. Vous pouvez aussi aller acheter un terrain virtuel. Un investisseur n’a pas hésité à débourser 450.000 $ pour acheter une parcelle virtuelle juste à côté de celle du rappeur Snoop Dogg."