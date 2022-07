Le métavers est (presque) prêt à conquérir l’industrie musicale

La jeune pousse n’est pas le seul acteur de l’industrie musicale à vouloir investir dans le domaine du métavers. Les groupes Warner Music et Universal Music espèrent capitaliser sur les nouvelles sources de revenus que promet le développement de cet univers virtuel, tout comme Spotify. Le géant suédois du streaming a récemment lancé son propre monde virtuel sur Roblox, l’un des espaces numériques les plus utilisés avec Decentraland et The Sandbox. Il prend la forme de plusieurs îles dans lesquelles les joueurs peuvent interagir avec les avatars de leurs artistes préférés ou accéder à du contenu inédit.

Les musiciens redoublent eux aussi d’inventivité pour rebattre les cartes de l’expérience même qu’est la musique. Chacun y va de sa technique : Twenty One Pilots, Lil Nas X et 24kGoldn ont tous donné un concert virtuel sur Roblox, tandis que Justin Bieber a jeté son dévolu sur la plateforme Wave (dans laquelle il a investi).

Ariana Grande a fait une apparition remarquée sur Fortnite, tout comme Gen Hoshino, Marshmello et surtout Travis Scott. Le show monumental que le rappeur américain a donné le 23 avril 2020 dans le jeu vidéo en ligne reste au-dessus du lot. Il a été vu par 12,3 millions de joueurs uniques lors de sa première diffusion et par 27,7 millions de spectateurs après quatre rediffusions.