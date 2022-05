Le métavers est-il avenir de l’industrie musicale ?

Même si le métavers n’en est encore qu’à ses débuts, cette doublure numérique du monde physique a le potentiel de devenir un véritable eldorado pour les acteurs de la musique. Ils espèrent tous capitaliser sur les nouvelles sources de revenus que promet le développement de cet univers virtuel. Pour Universal Music, l’idée est de gagner de l’argent en vendant des NFT liés aux activités de Kingship comme des inédits, des billets pour accéder à des événements exclusifs ou des produits dérivés virtuels. Spotify espère en faire autant avec ses îles sur Roblox.

Encore faut-il que cela intéresse les mélomanes de demain. Investir le métavers est avant tout un moyen pour les géants de la musique de conquérir de nouveaux publics. Parmi eux, les joueurs de jeux vidéo. Et pour cause : les gamers les plus passionnés sont aussi les fans de musique les plus engagés, selon un rapport que Twitch a réalisé avec le cabinet MIDiA Research.

Si les abonnés à un service de streaming musical passent, en moyenne, 6,9 heures à s’adonner à leur activité préférée, ce chiffre grimpe à 7,6 heures pour les amateurs de jeux vidéo. Ils ne regardent pas non plus à la dépense lorsqu’il s’agit d’entretenir leur amour pour le quatrième art. Un gamer sur cinq achète des produits dérivés pour soutenir ses artistes préférés, alors que seuls 8% des consommateurs lambda le font.