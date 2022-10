Le métavers de Meta n’intéresse personne, pas même les employés

Horizon Worlds, le métavers de Meta (ex-Facebook) a du mal à décoller, malgré l’insistance de Mark Zuckerberg, le PDG qui mise tout sur cette nouvelle technologie.

Ce monde virtuel, visuellement très pauvre, est disponible sur les casques VR Oculus Rift S et Meta Quest 2. Mais pour l’instant, la sauce ne prend pas. Non seulement Horizon Worlds souffre de problèmes techniques, mais selon un mémo interne obtenu par nos confrères de The Verge, même les employés qui sont en charge du projet n’en veulent pas.

“Actuellement, les retours de nos créateurs, utilisateurs, playtesters et beaucoup d'entre nous dans l'équipe nous indiquent que les problèmes de stabilité et les bogues empêchent notre communauté de faire l'expérience de la magie d'Horizon. En termes simples, pour qu'une expérience devienne délicieuse, elle doit d'abord être utilisable et bien conçue”, reconnaît Vishal Shah, vice-président du métavers chez Meta.

Shah va même plus loin, en admettant que les développeurs en charge du métavers n’aiment pas leur produit : "Pour beaucoup d'entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon. Pourquoi ? Pourquoi n'aimons-nous suffisamment pas le produit pour l’utiliser tout le temps ? La simple vérité est que, si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos utilisateurs l'aiment ?”