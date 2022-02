Le métarverse : la ruée vers l’or 3.0

Une entreprise montoise à la conquête du métaverse

L’aspect économique n’étant pas absent, on y retrouve cryptomonnaie et des NFT. Ces derniers sont des objets virtuels auxquels un certificat d’authenticité est attaché, et qui garantit la propriété exclusive de ces actifs numériques. Cela peut-être une œuvre d’art, une photo, un sms, etc., bref absolument tout.

Avec son agence de marketing digital, Fabio Lavalle propose des services de métaverse et de NFT aux entreprises et aux artistes. En ce qui concerne les sociétés qui désirent se développer dans cet univers parallèle et prometteur, l’entrepreneur montois nous livre qu’il faut acheter un emplacement comme dans la vie réelle : "Si une entreprise souhaite acquérir une parcelle dans le métaverse pour développer un projet, on va l’accompagner dans cet achat et choisir le bon terrain, le bon emplacement. Parce que les terrains dans le métaverse, c’est un petit peu comme la vie réelle. Si vous achetez une parcelle à côté d’une grande place ou à côté d’un magasin célèbre dans votre ville, elle aura plus de valeur. Il y a des places qui sont stratégiques et donc plus chères parce que tout le monde va passer virtuellement. Ensuite, on va développer leur projet et les accompagner dans leur stratégie la communication."

107.000 euros pour un sms : le métaverse peut être une mine d’or

En décembre dernier, le premier sms de l’histoire de l’opérateur britannique Vodafone a été vendu sous forme de NFT pour la modique somme de 107.000 euros. Le premier tweet du fondateur de Twitter a été acheté pour 2,5 millions de dollars. Les œuvres d’art sont aussi prisées sous leur forme virtuelle