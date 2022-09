Le Metal Café : réservez vos places

Se qualifiant lui-même de groupe Atmospheric Grunge Core, Stake nous revient avec un 6e album, LOVE, DEATH and DECAY.

Le chanteur et guitariste Brent Vanneste explique avoir toujours voulu transférer le poids du deuil et ses terreur existentielles dans sa musique : "Ce groupe, c'est vraiment mon côté sombre et mes démons, et ma tentative de retrouver la paix. Je ne pourrai rien effacer de mon passé, mais faire de la musique m'aide à gérer mes problèmes et survivre à cette vie complètement folle."

Ce processus a commencé alors que Brent n'avait que 13 ans. Il a formé Steak Number Eight en hommage à son frère décédé, Tobias Vanbrabant. Quatre albums ont suivis : When The Candle Dies Out… en 2008, All Is Chaos en 2011, The Hutch en 2013 et Kosmokoma en 2015. En 2018, le groupe a choisi de changer de nom avec l'album Critical Method pour en "finir avec cette période de deuil", selon un communiqué, mais "les années qui ont suivi ont prouvé qu'on ne peut jamais vraiment laisser le passé derrière soi", en résulte ce nouvel album, LOVE, DEATH and DECAY.