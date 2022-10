Le Metal Café 2022 : deux concerts incroyables de Stake et My Diligence et une panne d'ascenseur dont on se souviendra ! (Photos)

C’était la troisième édition de notre Metal Café ce mardi 4 octobre dans le grand studio de Classic 21 à Mons.

Après un arrêt à La Louvière avec Evil Invaders et Droit Divin, puis au Wex de Marche-en-Famenne l’an dernier avec Length of Time et Deathtura, c’est donc à Mons que nous avons accueilli les Belges de My Diligence et de Stake.

Le principe du Metal Café est simple : mettre les productions metal belges à l’honneur le temps d’un concert, d’une rencontre avec les animateurs de l’émission Classic 21 Metal, et surtout avec le public de notre émission qui prend place tous les vendredis soirs sur antenne.

Et la soirée a tenu toutes ses promesses : My Diligence a ouvert les festivités avec une prestation efficace de son album " The Matter, Form and Power " arrivé le 3 juin dernier et dont le groupe était venu nous parler en studio en amont de la sortie. Ensuite, c’est Stake, qui joue à l’international et qui nous avait gardé une petite place dans sa tournée ultra remplie, qui a livré une prestation dingue de l’album fraîchement sorti.

Même si le public a dû patienter quelque peu entre les deux shows… un aléa du direct nous a en effet obligés à être créatifs, une partie des musiciens de Stake étant coincés… dans l’ascenseur de notre bâtiment pendant 45 minutes au moment du set !

Voici déjà quelques photos de l'événement :