Le message touchant de Sonny Colbrelli à Nathan Van Hooydonck : "Tu n’es pas seul et tu ne seras jamais seul"

Le coureur italien a tenu hier à adresser un message au Belge de la Jumbo-Visma via Instagram. "Je sais ce qui te passe par la tête" écrit Sonny Colbrelli. "Je sais ce que tu ressens et la douleur qui est la tienne. Je connais la seule question que tu te poses pour l'instant : pourquoi moi ? Je sais ce que c’est de réaliser, dans son lit d’hôpital, que ta carrière est terminée à 90%, mais ta tête ne veut pas y croire… Mais dans ces moments nous devons être forts et penser que nous sommes vivants. Je voudrais te dire que tu n’es pas seul et que tu ne seras jamais seul… Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie."

Le Belge a lu et remercié Sonny Colbrelli sur sa publication.