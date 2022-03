Le message souriant de Clinton Mata pour l’Union :  "Félicitations… mais le championnat n’est pas terminé !"

Le FC Bruges, aidé par les largesses défensives du KV Ostende, a ramené trois points de son très court déplacement en s'imposant 1-3 chez son voisin samedi soir pour le compte de la 31e journée de D1A.

"On savait que ce serait un match piège, c'est toujours difficile de venir jouer à Ostende. C'est un derby. On avait à coeur de jouer à 100% et d'être concentré. On ne va pas se mentir : Ostende a fait quelques cadeaux dans ce match, mais il faut souligner que c'est consécutif à un pressing de notre part. On les pousse à commettre des erreurs. En deuxième période, je pense qu'on pouvait faire mieux au niveau de la possession de balle. Ce genre de rencontres, on doit apprendre à les tuer. En manquant des opportunités comme celles-ci face à des équipes du top 6, on s'ajoute de la peur. On retient bien sûr la victoire, on a été récompensé pour celle-ci avec un jour de congé. On sait que le match contre Genk sera dimanche prochain donc c'est mérité", a expliqué Clinton Mata à notre micro.

Et le joueur brugeois d’ajouter : "Dimanche, Anderlecht affronte l'Antwerp, une des deux équipes va perdre des points. On reste calme, concentré sur nos prestations. On se donnera rendez-vous durant les play-offs. L'Union ? Félicitations à eux, on ne peut que les féliciter pour ce qu'ils réalisent (sourire). Ils le méritent.... mais le championnat n'est pas terminé. Il reste les play-offs, on verra ce qui va se passer. Ca risque d'être de beaux play-offs."

Avec le succès de ce samedi soir, Bruges revient à sept unités du leader unioniste. L'indécision est donc totale.