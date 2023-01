Le message personnel de Françoise Hardy

Titre nostalgique à souhait et combien impliquant pour celle qui règne sur le territoire de la mélancolie au royaume de la chanson… Message personnel sort en 1973, mais remontons le temps, trois ans auparavant, Françoise Hardy a un premier creux dans sa toute jeune carrière, son ami Jean-Marie Périer la convainc que c’est avec Michel Berger qu’elle doit travailler et provoque la rencontre. Et effectivement, les répertoires et le registre vocal de ces monarques de la mélancolie s’épousent parfaitement.

Lorsque Michel berger écrit Si tu crois un jour que tu m’aimes, il vient d’être quitté précipitamment par Véronique Samson et c’est un espoir désespéré que Michel met en musique avec ce seul refrain.

Une des grandes spécialités de Michel Berger dans ses collaborations, c’est d’arriver avec des chansons à trous dans le but que l’interprète prenne possession de ses compositions, en participant à son écriture… exemple en 1974 : lorsqu’il aborde France Gall avec la composition de La déclaration d’amour, il la séduit et France Gall va elle aussi livrer son amour, dans une partie parlée de la chanson qu'elle doit prendre en charge.