Le message cinglant de Blake Lively aux paparazzis

L’événement people de ces derniers jours, c’est l’annonce de la 4ème grossesse de l’actrice Blake Lively (Serena dans Gossip Girl). Mais si la star a dévoilé son baby bump sur le tapis rouge du Forbes Power Women’s Summit jeudi dernier, les paparazzis lui ont bien fait payer cette révélation par la suite.

Avec son mari Ryan Reynolds, ils ont déjà trois filles : James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans. Et ce fut la surprise pour la presse et le public de la découvrir à nouveau enceinte lors de cet événement à New-York. Les images ont vite fait le tour des réseaux sociaux mais, comme toujours, les paparazzis en veulent plus. C’est ainsi que la famille Reynolds s’est retrouvée face à une dizaine de photographes postés devant chez eux, à l’affût de nouvelles images de l’actrice enceinte.

Alors, la star de Quatre Filles et un jean s’est fendue d’un post Instagram pour défendre son droit à la vie privée, photos de son bidou, de son mari et de sa copine Taylor Swift à l’appui : "Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie, donc les onze mecs qui attendent devant chez moi dans l’espoir de voir une licorne vont pouvoir me laisser tranquille. Vous faites peur à moi et mes enfants".

L’actrice de 35 ans a aussi remercié "tous les autres pour l’amour et le respect", mais nous a aussi adressé un message pour nous faire comprendre que nous sommes aussi acteurs dans cette problématique de la vie privée des célébrités et particulièrement de leurs enfants : "Merci de ne plus suivre les comptes et publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez dû pouvoir contre eux. Merci également aux médias qui ont pour règle de ne pas partager de photos volées d’enfants. Vous faites toute la différence !"