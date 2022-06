Le mercato du PSG est lancé : Vitinha sur le point de signer

Le milieu international portugais Vitinha est en passe de quitter le FC Porto et de s'engager avec le Paris Saint-Germain, ont rapporté samedi les médias portugais et français.

Les deux clubs sont parvenus à un accord dans la journée de vendredi et le PSG serait prêt à s'attacher les services de Vitinha pour une somme de 40 millions d'euros, équivalente à sa clause libératoire, selon Record, A Bola et O Jogo, une information confirmée en France par RMC et Le Parisien, qui évoque un montant de 30 millions d'euros.

D'après la presse spécialisée portugaise, le joueur de 22 ans signerait un contrat de cinq ans avec le club parisien.

Pur produit du centre de formation de Porto, Vitinha a été prêté aux Anglais de Wolverhampton lors de l'exercice 2020-2021. De retour chez les Dragons au début de la saison écoulée, il s'y est imposé comme un élément clé du milieu de terrain avec 47 matchs joués pour quatre buts et cinq passes décisives.

Sous les ordres de l'ancien joueur du Standard Sergio Conceiçao, il a activement participé au doublé championnat-coupe réalisé par le FC Porto, des performances qui lui ont ouvert les portes de la sélection portugaise en mars.