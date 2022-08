Le mercato cycliste a débuté : quels sont les grands mouvements officiels et ceux à venir ?

L’équipe hennuyère va plus que jamais encadrer sa pépite Biniam Girmay. Vainqueur de Gand-Wevelgem et d’une étape sur le Giro, l’Erythréen sera la tête de gondole d’une formation qui va connaître plusieurs départs : Alexander Kristoff (Uno-X), Jan Hirt (Soudal-Quick Step), Andrea Pasqualon (Bahrein Victorious) et Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck). Rayon arrivées, l’équipe a officialisé la venue de l’ancien porteur du maillot du maillot jaune Mike Theunissen (Jumbo-Visma), Lilian Calmejane (AG2R) et serait proche de conclure un deal avec l’ancien champion du monde Rui Costa (UAE Emirates).