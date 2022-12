Le menu des fêtes de Carlo... à prix raisonnable !

Porter une casserole d'eau à ébullition. Disposer de la farce au centre de l'escalope. Rouler l’escalope en " ballottine " dans le film alimentaire. Bien tenir les extrémités et rouler la ballottine sur votre plan de travail afin que celle-ci soit bien serrée. La rouler dans un second morceau de film alimentaire pour assurer une bonne étanchéité. Faire un nœud à chaque extrémité. Plonger les ballottines dans l'eau frémissante et faire cuire pendant 20 minutes. Égoutter, retirer le film alimentaire et réserver. Faire fondre une belle noix de beurre dans une poêle et y colorer les ballottines sur toutes les faces. Retirer les ballottines et les maintenir au chaud.