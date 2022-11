Le Menu : cauchemar en cuisine avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy

Comme toutes les semaines, Nicolas Buytaers vous propose de rattraper ce que vous n’avez peut-être pas pu voir en salles. Cette semaine, il vous propose le film The Duke du réalisateur Roger Michell.

Nous sommes en 1961 et la fameuse National Gallery, le musée londonien du portrait, vient de connaître le seul et unique vol de son histoire. Et quel vol ! ? Un gang international de cambrioleurs vient de dérober le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Enfin, c’est ce que pense Scotland Yard. L’affaire est sérieuse. Sauf que derrière ce vol se cache un chauffeur de taxi quasi à la retraite. Son nom ? Kempton Bunton. En guise de rançons, le vieil homme demande non seulement la télévision gratuite pour toutes les personnes âgées mais aussi des sous pour les anciens combattants.

Basé sur une histoire vraie, The Duke est une comédie anglaise qui condense à merveille ce que le cinéma made in Great Britain peut proposer de mieux : de la drôlerie, de la finesse et des acteurs exquis comme Jim Broadbent (Brazil, les sagas Harry Potter et Bridget Jones) et Helen Mirren (Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, Red, The Queen, etc). Le tout devant la caméra de Roger Michell, le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill, décédé en septembre 2021. Cette comédie, balancée entre rires et malices, vous pouvez la (re)voir en DVD grâce à Paradiso Films.