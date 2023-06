Le mentor de Guga, rédemption, marathonienne : qui est Beatriz Haddad Maia demi-finaliste surprise à Roland-Garros ?

Sa progression régulière connaît un énorme coup d’arrêt en 2019. Elle est suspendue 10 mois après un contrôle positif à un agent anabolisant. L’enquête conclut à une erreur humaine de la pharmacie. La claque est d’autant plus dure à encaisser. Mais Haddad Maia ne se laisse pas abattre.



Le rebond post suspension est à la hauteur de sa déception. Elle revient sur le circuit en septembre 2020. Animée par la rage de prouver qu’elle n’est pas finie, elle écume les ITF au Portugal et renverse tout sur son passage. Six tournois, quatre titres pour un bilan de 27 victoires et deux défaites. Seule l’Espagnole Georgina Garcia Perez parvient à résister à l’ouragan brésilien. En six semaines, elle bondit de… 1000 places au classement WTA. Elle pointe à la 362e place. Les sommets sont encore loin, mais elle est sortie des abîmes. Elle va bientôt revoir la lumière.



La gauchère de Sao Paulo termine l’année 2020 au 358e rang. Elle est 82e douze mois plus tard, 15e fin 2022. Entre-temps, Bia a glané ses premiers titres. Dans un nouvel enchaînement dont elle a le secret. Demi-finale à Eastbourne, victoires Nottingham et Birmingham, le gazon anglais lui réussit bien à la fin du printemps. Même si elle cale au deuxième tour de Wimbledon. Son plafond de verre en Grand Chelem avant ce Roland-Garros magique.



Sa régularité la mène jusqu’à la 12e place mondiale. Haddad Maia, c’est la fille qui est toujours là mais dont les résultats n’accrochent pas nécessairement le regard de non-spécialiste. Cette saison, elle fait demie à Abu Dhabi, quarts à Doha, Rome et Madrid. Sur la terre battue espagnole elle est balayée sans ménagement par Ons Jabeur (6-3, 6-0).



Pas de quoi en faire, une favorite en puissance pour Roland-Garros. Insuffisant même pour la cataloguer parmi les potentielles surprises. C’est ce qui fait aussi que l’histoire est belle. Sur l’ocre parisien, Beatriz démontre aussi toute sa force de caractère, sans doute façonnée par son parcours tortueux. Jamais, elle n’a lâché. Pas après sa suspension, pas après ses blessures ou ses quatre opérations.