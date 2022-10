"Le mentalisme, tout le monde peut en faire et tout le monde peut s’en servir dans la vie de tous les jours"

Tout cela est assez ludique et permet de mieux se connaître. Mais quel est le sens que donne Charlie Haid à son métier ?

"En fait, mentaliste, en soi, ce n’est pas un métier. C’est ce qu’on va pouvoir en faire. Donc, je dirais que le métier que je fais, globalement, c’est utiliser le mentalisme pour faire d’autres choses, comme de la scène, écrire un livre, faire des vidéos. […] Et en fait, c’est plus une sorte de développement de mon mental, de ma façon d’agir, en lien avec le mentalisme."

En observant tous ces mécanismes communs à tous, on peut être interpellé quant à notre libre arbitre et se demander si on n’est pas tous conçu de la même façon, si on ne pense pas tous pareil.

La réponse de Charlie Haid est que cela dépend des cas. On a des automatismes, mais on est aussi tous différent. Et ce qui est intéressant, c’est de comprendre à quel moment on peut fonctionner de la même façon, et, quand ça ne fonctionne pas pareil, ce qui fait qu’on se différencie sur cette façon-là de penser.