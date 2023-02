Le mémorial qui a remplacé la maison de Marc Dutroux à Marcinelle est presque terminé

Certains, comme François sont heureux d’enfin tourner la page de celle que l’on surnommait ici la maison de l’horreur. "Notre salle de bains donnait directement sur la maison de Dutroux. Donc chaque matin quand on se levait, on voyait la maison par la fenêtre et ça nous donnait la boule au ventre", se souvient François.

Sa maman Anne espère que la beauté du mémorial va irradier sur le reste du quartier. "On dit souvent que la saleté attire la saleté", dit la quinquagénaire. "On espère qu’ici la beauté et la propreté du mémorial vont apporter un mieux".