Le mémorandum de Budapest en 1994: quand l'Ukraine renonçait à ses armes nucléaires afin de garantir son indépendance

Cependant, le mémorandum a pris plusieurs années avant d’être appliqué. En effet, certains responsables et parlementaires ukrainiens ont commencé à discuter de la possibilité de conserver une partie de le l’arsenal nucléaire. Néanmoins, il était très peu probable que l’Ukraine ait pu faire usage de cet arsenal. La Russie restait maître de l'utilisation de ces armes et contrôlait les codes nécessaires pour les faire fonctionner grâce à un dispositif de sécurité et d’armement. De plus, l’Ukraine ne possédait pas l’expertise nécessaire pour entretenir ses armes afin de garantir une sécurité à long terme.

Plus tard, Kiev cherche à obtenir des contreparties sur le plan financier, telles que l’annulation de 2,5 milliards de dollars de dette gazière et pétrolière et le futur approvisionnement en combustible pour ses réacteurs nucléaires, en échange de ses armes nucléaires et de la Flotte de la Mer noire.