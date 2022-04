Le meilleur restaurant du monde s'expatrie à Brooklyn

Et si la solution pour obtenir une table au Noma, le restaurant danois du chef René Redzepi, était de s'envoler pour New York ? Distinguée à cinq reprises meilleur restaurant du monde, l'adresse de Copenhague ouvrira une adresse éphémère dans le quartier de Brooklyn au mois de mai prochain. A bon entendeur...

S'offrir une expérience dans le meilleur restaurant du monde n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas qu'une question de budget. Obtenir une table pour deux personnes au Noma, à Copenhague, relève de la chance autant que de la patience. Au mieux, vous êtes inscrit sur une liste d'attente. On aurait pu croire qu'en dînant seul, on trouverez plus facilement un couvert... A ce jour, aucune disponibilité n'est offerte, même dans ce cas.