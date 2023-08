Le meilleur moment pour envoyer des mails n’est pas celui qu’on croit.

L'affirmation est d’autant plus surprenante que le dimanche est traditionnellement un jour de repos durant lequel on se détache de son emploi. Pourtant, les données compilées par la start-up montrent qu’un mail professionnel interne envoyé le dimanche a un taux d’ouverture moyen de 54%, les pires étant le samedi (31%), le jeudi (47%) et le vendredi (40%).

Le lundi est aussi une journée plébiscitée.

Il n’est pas rare que des salariés s’accordent du temps en début de semaine pour trier leur boîte de réception professionnelle après un week-end loin des écrans (du moins, en théorie). Une besogne des plus chronophages à laquelle ils consacreraient l’équivalent de trois semaines, voire un mois, par an, selon une enquête de LiveCareer.

Les plages horaires les plus favorables sont entre minuit et trois heures du matin (taux d’ouverture de 65%), ainsi qu’entre trois et six heures du matin (taux d’ouverture de 70%).