Le meilleur Mémorial Ivo Van Damme de l’histoire s’installe sur le podium de la saison 2022

La 46e édition du Mémorial Ivo Van Damme a atteint un niveau de performances historique. Jamais les résultats des athlètes n’avaient été aussi denses au Stade Roi Baudouin. Et voilà que le rendez-vous bruxellois s’installe à la 3e place du classement des meetings de la saison 2022.



Pour sa première à la tête du Mémorial, Kim Gevaert a été gâtée. Trois meilleures performances de l’année (5000m hommes, lancer du javelot et saut en hauteur femmes) ont été établies sur la piste vieillissante du stade bruxellois. "Trois records de meeting ont également été améliorés cette année (lancer du poids hommes et 100m haies et lancer du javelot femmes) et un égalé (saut en hauteur femmes). Un record continental a été établi (5000m Grant Fisher) et 11 records nationaux, dont deux records belges (Bolingo au 400m et Watrin au 400m haies)", précise les organisateurs du Van Damme. Et encore les deux World Best (15000m et 10 miles) de Sabastian Sawe ne sont pas pris en compte.



Derrière ces performances de pointe, on a assisté à un meeting de très haut niveau. Statistiquement, il s’agit tout simplement du meilleur Mémorial de l’histoire selon la table de World Athletics. Ce barème prend en compte les 72 meilleures performances (temps, hauteurs, distances, etc.). Il attribue des points, par analogie avec les épreuves combinées. Grâce à ces points, les éditions peuvent facilement être comparées. En 2022, le Mémorial Ivo Van Damme a totalisé 87339 points soit 535 unités de plus qu’en 2018. Cette année seuls, la Prefontaine Classic de Eugene (87617 points) et Athletissima (87571 points) à Lausanne ont fait mieux.



Il faut dire que le plateau avec 85 médaillés olympiques, mondiaux et européens avait fière allure. Les stars présentes ont répondu à l’attente malgré la fatigue d’une saison estivale très chargée (mondiaux, jeux du Commonwealth).