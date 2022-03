Le meilleur maître d'hôtel de Belgique travaille dans un restaurant hennuyer

C’est le chef d’orchestre d’un restaurant : le maître d’hôtel ; celui du restaurant doublement étoilé "le château du Mylord", à Ellezelles, vient d’être désigné meilleur maître d’hôtel de Belgique. Il s’appelle Simon De Tavernier. Le jeune homme de 27 ans avait déjà terminé à deux reprises deuxième du concours, et il a beaucoup travaillé pour aller chercher son titre. "Pour moi, le titre de meilleur maître d’hôtel de Belgique, ça représente une récompense sur l’investissement que j’ai fait physiquement et au sein du restaurant", explique-t-il. "La préparation du concours n’a pas été facile parce que chez nous, on a travaillé énormément les semaines avant. Donc, oui, c’était une grosse pression, que mes collègues ont subie", admet Simon De Tavernier, qui, se dit par ailleurs très heureux de cette récompense obtenue.

Une fierté pour le Château du Mylord

Quoi qu’il en soit, cette récompense donne le sourire au chef du château du Mylord. Pour Jean-Baptiste Thomaes, Ce titre de meilleur maître d’hôtel, c’est une fierté pour tout le restaurant. "Je crois que c’est une suite logique. Si vous faites bien votre métier à tous les niveaux, que ce soit en cuisine, en salle, ou en sommellerie, automatiquement vous arrivez à atteindre cette "excellence", entre guillemets. On essaie de travailler du mieux qu’on peut. Et Simon, il se sentait appelé à faire ce concours, il en avait envie, et c’est pour ça qu’il a gagné".

Simon De Tavernier devrait participer au Mondial des maîtres d’hôtel, prévu au Japon, à une date encore imprécise suite à la crise sanitaire.