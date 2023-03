Le meilleur maître d’hôtel de Belgique est namurois

Adrien Bodarwé, sommelier et responsable de salle au "Yirmi" à Malonne, s’est vu décerner ce lundi le titre de "Premier maître d’hôtel de Belgique 2023". Une distinction remise par l’ASBL Fetam (Federation of Table masters) qui promeut les professions de services dans l’horeca.

Douze candidats étaient inscrits pour participer à ce concours reconnu et protégé par le ministre des Classes Moyennes. La finale regroupait, lundi dernier, quatre candidats à Namur. Adrien Bodarwé affrontait Antoine Dubois (Institut de la Providence à Ciney), Esrã Cayir ("Pur bœuf" à Berlare) et Mathijs Baten ("Hertog Jan by Botanic" à Anvers). Ils ont ainsi mesuré les connaissances et attitudes requises pour être maître d’hôtel, le tout dans les trois langues nationales ainsi qu’en anglais.

Parmi les épreuves pour les départager on retrouvait le service au bar (bières, crémant et cocktails), la prise de commande, la découpe en salle de jambon sur griffe, ou encore flambage d’un steak au poivre, et l’art de décanter un vin. Des maîtres d’hôtels qui avaient emporté tout leur matériel pour les différentes épreuves : allumettes, tire-bouchon, serviettes de service ou encore couteaux pour les éventuelles découpes.

Le jury était composé de 30 personnes du métier, provenant des différentes fédérations Horeca du pays, de plusieurs écoles hôtelières ainsi que le maître d’hôtel du "Hof Van Cleve" et l’ambassadeur du concours Gérald Watelet. Ensemble, ils ont ainsi plébiscité les qualités d’Adrien Bodarwé, principalement pour ses résultats plus élevés que la moyenne à l’épreuve "prise de commande". Le lauréat du concours 2023 pourra représenter la Belgique à des concours internationaux.