"Le meilleur gardien du monde" : Thibaut Courtois, avec un 10/10, encensé par la presse européenne

Thibaut Courtois a de nouveau été éblouissant lors de la victoire (0-2) du Real Madrid sur le terrain de Chelsea. Le gardien de notre équipe nationale a dégoûté l’attaque des Blues avec six arrêts à son actif. L’ensemble de la presse européenne n’a d’ailleurs pas manqué de pointer sa nouvelle prestation de classe mondiale.

On se rappelle que les quotidiens espagnols avaient été assez virulents avec le Diable Rouge à son arrivée. Force est de constater que ça a changé. Le quotidien AS adresse la note maximum de 10/10, mentionnant d’ailleurs "un miracle avec son arrêt sur l’occasion Marc Cucurrella. Un exploit quasiment devenu synonyme de routine pour lui" Et puis d’affirmer que c’est tout simplement le meilleur gardien du monde. Même son de cloche pour le quotidien Sport qui met aussi en exergue aussi le gros échec de l’Espagnol malgré le bel arrêt du Diable Rouge. Le Mundo Deportivo fait lui allusion "à un super gardien déguisé en super-héros". Enfin, Marca est dithyrambique par rapport au portier : "Géant. Colosse. Gigantesque. Infranchissable. Il est difficile de trouver les mots justes pour décrire le meilleur gardien de ces cinq dernières années."

La presse anglaise s’est montrée un peu plus mesurée. Avec un 8/10, le Guardian décrit un Thibault Courtois qui "a barricadé son goal pour son retour dans son ancien club." Une note de 7/10 a été donnée par le Daily Mail qui parle "d’un gardien imperturbable et qui aura eu le dernier mot malgré les huées de son ex-public."

Le Daily Mirror pointe enfin son arrêt décisif qui a fait office de tournant de match après une bonne période des Londoniens.