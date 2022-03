Le meilleur fromage du monde n'est pas français !

Le Mont d'Or ? L'Epoisses ? Le Maroilles ? On aurait pu imaginer que compte tenu de la diversité de son rayon fromager, la France remporterait la nouvelle édition du championnat du monde des fromages, organisé tous les deux ans par une association américaine de producteurs basée dans le Wisconsin. Aucune spécialité tricolore n'est pourtant honorée sur le podium. La compétition est un événement très sérieux, qui a lieu depuis 1957.

Le titre de meilleur fromage du monde a donc été remis à un gruyère suisse, affiné par la société Gourmino, installée dans le canton de Berne.

Une médaille à laquelle l'affineur a déjà goûté puisqu'elle lui avait été décernée en 2020 et même en 2008. Sur la deuxième marche, c'est une autre spécialité suisse qui est honorée : l'Appenzeller. Le fromage à pâte pressée cuite, que l'on utilise dans certaines recettes de fondues, se démarque par son goût corsé. Pour la médaille de bronze, on reste en Europe et l'on savoure un fromage autrichien : l'Erzherzog Johann, une recette à base de lait cru affinée durant au moins six mois, et qui se distingue par sa haute teneur en matière grasse.

Quand on fouille dans les résultats par catégorie de fromages, on peut se rassurer en repérant quelques bastions de notre patrimoine culinaire, à savoir le Roquefort, distingué dans la catégorie des bleus au lait de brebis. Surtout, on notera que le travail du Meilleur ouvrier de France Rodolphe le Meunier, qui affine ses pâtes en Touraine, a été salué dans cette même catégorie.