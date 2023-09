Le meilleur et le pire des mois de septembre en Belgique : entre maxima toujours élevés et gelées précoces

Le ressenti sera de plus en plus frais dans le courant du mois et les valeurs maximales se situent entre 16,5°C et 20°C. À Uccle, les thermomètres indiquent en moyenne 16°C pour les températures journalières au début du mois mais au fur et à mesure que les jours passent, elles baissent et atteignent seulement 13,5°C à la fin du mois. Quant aux températures minimales, elles varient entre 6,5°C et 11°C pendant la nuit.

2006 est une année remarquablement chaude puisque c’est cette année-là qu’a été relevée la température moyenne la plus élevée dans la station de référence d’Uccle avec 18,2°C. En revanche, il a fait particulièrement frais en 1912 avec une moyenne de seulement 10,7°C.

Quant aux records journaliers, la journée la plus chaude s’est déroulée le 4 septembre 1929 avec une valeur de 34,9°C. À l’inverse, le 24 septembre 1931 fut le jour le plus froid depuis le début des relevés et les thermomètres ont indiqué à peine 0°C comme température minimale.

De plus, les écarts de températures sur une même journée peuvent être très importants. Prenons l’exemple du 3 septembre 2004 à Braine-l’Alleud, on a relevé 0,2°C comme température minimale le matin tandis qu’en journée la valeur maximale a grimpé jusqu’à 26,6°C !