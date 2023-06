Le meilleur et le pire des mois de juin en Belgique : vagues de chaleur et tornades destructrices

1976 restera gravée dans les mémoires comme l’année ayant battu plusieurs records. En effet, le mois de juin 1976 est le plus chaud, le plus sec et le plus ensoleillé jamais enregistré depuis le début des relevés. Une vague de chaleur a duré du 22 juin au 8 juillet, soit un total de 17 jours, pendant lesquels les 30°C ont été atteints ou dépassés durant 15 jours. Ce qui représente un record absolu et un épisode exceptionnel dans l’histoire météorologique de notre pays !

Ce mois de juin est donc connu pour sa chaleur, avec 19,3°C de température moyenne à Uccle, ce qui en fait le mois de juin le plus chaud du siècle, puisque la normale se situe à 15,3°C. Il a également fait très sec durant cette période. En effet, il a plu seulement 5 jours sur tout le mois, alors qu’en temps normal on compte 15,7 jours de précipitations. Et en termes de quantité de pluie, le total s’élève à 12,1 litres d’eau par m², ce qui est très peu comparé à la normale de 66,4 litres d’eau. Enfin, l’ensoleillement a été maximal avec pas moins de 302,3 heures de soleil à Uccle alors qu’en moyenne on s’attend à 188,1 heures d’ensoleillement. Ce qui en fait le mois de juin le plus ensoleillé du siècle.

Malgré ces records, le début du mois a été particulièrement froid, notamment pour la ville Rochefort où les thermomètres ont affiché des minima de -1,6°C le 5 juin 1976.