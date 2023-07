Le meilleur et le pire des mois de juillet en Belgique : entre chaleurs intenses et inondations meurtrières

Le souvenir de juillet 2021 est encore vif dans toutes les mémoires… Qui pourrait oublier de sitôt ces inondations tragiques qui ont coûté la vie à de nombreuses victimes et causé d’importants dégâts matériels ? Encore aujourd’hui, les stigmates de cet épisode dramatique restent visibles à certains endroits. D’un point de vue purement météorologique, la situation était inédite : les pluies ont été abondantes et quasiment stationnaires pendant plus de 2 jours sur des sols trop secs, ce qui a provoqué la catastrophe que l’on connaît tous. Deux aspects peuvent être mis en avant : la durée remarquablement longue du phénomène et les quantités énormes de précipitations. En effet, il est tombé l’équivalent de 2 mois et demi de pluie en seulement 48 h ! Ainsi, à Jalhay on a relevé un total impressionnant (et effrayant) de 271,5 mm, jamais encore on avait observé dans une station belge autant de pluie en 48 h. À titre de comparaison, on s’attend à des cumuls de 100 mm de pluie pour un mois de juillet habituel. Nul doute que l’année 2021 restera gravée dans les mémoires… Il ne reste qu’à espérer que les mesures prises permettront d’éviter une nouvelle tragédie de cette ampleur à l’avenir.