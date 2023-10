Le meilleur et le pire des mois d’octobre en Belgique : transition entre la saison estivale et le temps plus frais qui s’installe

03 octobre 1994 :

De la neige tombe sur les hauteurs de la Belgique ce jour-là et on mesure 1,5 cm de neige au Mont-Rigi, autrement dit la mesure de neige la plus précoce du siècle !

03 octobre 2011 :

Les trois premiers jours de 2011 ont été particulièrement chauds, avec une température maximale dépassant les 20°C sur l’ensemble des régions. Prenons l’exemple de la côte belge qui a connu son lot de valeurs particulièrement élevées, comme à Coxyde où le mercure s’est hissé jusqu’à 28°C le 1er octobre, 27,3°C le 02 et 25,3°C le 3e jour du mois.

Et à Uccle, on a enregistré la valeur la plus élevée pour cette station pour un mois d’octobre avec 26,9°C le 1er octobre. La dernière fois qu’un mois d’octobre avait connu des jours d’été (avec une maximale supérieure ou égale à 25°C), il faut revenir en arrière jusqu’à l’année 1990.

07 octobre 1982 :

Des pluies diluviennes se sont abattues sur notre pays et on a enregistré un total impressionnant de 156 mm à la station de Botrange sur 24 heures. En tout, les cumuls pluviométriques ont dépassé les 100 mm sur une journée dans treize stations de mesure, ce qui est exceptionnel :

- 118,7 mm à Beauvechain

- 114,1 mm au Mont-Rigi (Waimes)

- 113,7 mm à Grandmenil (Manhay)

- 108,3 mm à Mont (Malmedy)

- 107,8 mm à Butgenbach

- 107,6 mm à Bierset (Grâce-Hollogne)

- 106,8 mm à Hockai (Stavelot)

- 106,0 mm à Bevercé (Malmedy)

- 104,5 mm à Stavelot

- 104,0 mm à Borgoumont (Stoumont)

- 103,5 mm à Walk (Waimes)

- et 101,1 mm à Spa.

12 octobre 1990 :

La petite ville de Rochefort, située dans la vallée de la Lomme, a connu une très grande amplitude thermique sur cette journée : il a fait seulement -0,4°C le matin et jusqu’à 25,4°C l’après-midi, soit une différence remarquable de 25,8°C !

17 octobre 1967 :

Une puissante tempête a soufflé sur notre plat pays, provoquant des rafales de vent de 147 km/h à Ostende et 122 km/h à l’intérieur de terres.

27 octobre 2002 :

En octobre, les tempêtes automnales deviennent plus fréquentes, mais celle qui a frappé notre territoire ce jour-là était particulièrement violente, avec des rafales de vent dépassant les 100 km/h dans pratiquement toutes les stations anémométriques du pays. Le vent a soufflé jusqu’à 133 km/h en rafales à Middelkerke, 122 km/h à Coxyde, 119 km/h à Zaventem, 115 km/h à Deurne (Anvers) et 112 km/h à Bierset (Grâce-Hollogne).

28 octobre 1956 :

L’hiver frappe à nos portes de manière précoce cette année-là, avec des chutes de neige conséquentes sur le plateau des Hautes Fagnes. La neige s’est accumulée jusqu’à 24 cm à Botrange ! Et le lendemain, la température maximale atteint seulement -0,8°C dans cette station de mesure.

29 octobre 2022 :

Il s’agit du jour d’été le plus tardif avec 25,5°C relevés à Uccle ce jour-là. Pour rappel, on parle de jour d’été lorsque la température maximale dépasse ou est égale à 25 °C. Le précédent record remontait à quelques années auparavant, le 16 octobre 2017 avec une valeur maximale de 25,7°C. Des températures aussi élevées en fin de mois sont très rares, d’autant que la différence est remarquable avec la valeur maximale moyenne qui est de 13°C, ce qui fait que ce record se situait 12,5°C au-dessus cette valeur.