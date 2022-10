Le meilleur du rock indé selon The Bug Club

Privé de concert durant toute la crise sanitaire, The Bug Club s'enferme dans un studio du côté de Cardiff. "Cet endroit appartient à Tom Rees, le chanteur du groupe Buzzard Buzzard Buzzard", explique Sam Willmett. "Dès qu’il était possible de se réunir, on se retrouvait tous les trois là-bas pour enregistrer. Tom nous a aidé à produire les quatre morceaux de "Launching Moondream One", notre premier EP." Plutôt que d'attendre la fin du confinement en se tournant les pouces, The Bug Club compose. Encore et encore. Sorti fin 2021, l'album "Pure Particles" est un petit tour de force. Avec ses chansons sautillantes, une once de mélancolie, des refrains paritaires et quelques plans piratés à bord des plus belles embarcations du rock alternatif (The Strokes, Violent Femmes, Jonathan Richman), le trio gallois empile les mélodies avec une énergie contagieuse. Ultra lo-fi, mais incroyablement excitant, l'enregistrement multiplie les bons morceaux, comme le très Moldy Peaches, "A Love Song", où le trio s’interroge : "Combien de fois peut-on dire "fuck" dans une chanson d’amour ?" Sans vraiment répondre à la question, The Bug Club claque neuf morceaux en vingt minutes chrono. Une excellente performance.