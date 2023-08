Le meilleur de Texas en live !

Presque 20 ans jour pour jour après son premier concert en France, et devant un public en transe, la chanteuse Sharleen Spiteri et ses boys investissaient, en 2019, cet endroit magnifique qu'est le Théâtre Antique d’Arles pour une prestation cinq étoiles durant laquelle on retrouve tous les incontournables du groupe écossais, de " I Don’t Want a Lover " à " Summer Son " en passant par " Black Eyed Boy ". Bref, les Ecossais alignent les tubes les uns sur les autres. Il en sort donc une soirée en forme de " Greatest Hits ", dans la parfaite lignée du " Very Best Of " que Texas vient de sortir ! A sa descente de scène, Sharleen expliquera d'ailleurs à la presse locale "S'être rarement sentie autant en fusion avec son public et en totale communion avec celui-ci. C'était un moment rare, très fort et poignant. Ce concert fait partie de ceux que nous n'oublierons jamais."

Et cet enregistrement rend parfaitement bien compte de l'ambiance qui prévalait ce soir-là avec un groupe au sommet de son art et des titres taillés sur-mesure pour être joués sur les planches. Bref, tout grand moment en perspective!