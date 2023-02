Le "meilleur chef au monde", le Français Guy Savoy, perd sa 3e étoile Michelin

Le choc est particulièrement rude pour Guy Savoy, chef à la réputation internationale, détenteur de trois étoiles au Michelin depuis 2002. En novembre dernier, il avait été élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive, selon le classement La Liste.

Ce soir, je pense aux équipes

"Jusqu’à présent, je n’avais connu que de meilleurs moments dans ma carrière. Ce soir, je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain. On a perdu le match cette année mais on va le regagner l’année prochaine", a déclaré Guy Savoy à l’AFP dans la foulée de l’annonce de sa rétrogradation.

"Rien dans les données de la Liste, ni le retour client, ni les articles, chroniques, émissions ou commentaires, ne donne à penser que la qualité du restaurant Guy Savoy a baissé cette année", a commenté auprès de l’AFP Philippe Faure, fondateur de la Liste.

Cet agrégateur établit les 1000 meilleurs restaurants à partir des guides et critiques gastronomiques dans le monde entier. "Au contraire, poursuit-il, chaque année davantage, la notoriété de la cuisine de Guy Savoy dépasse Paris et la France […]". Le guide, qui fait chaque année la pluie et le beau temps dans le milieu de la gastronomie, n’avait pas annoncé de perte de la 3e étoile depuis 2020 (sauf cas de fermeture).