Le meilleur beurre de Wallonie 2023 se trouve à Wy dans la commune d’Érezée

Elles ne sont que 12 à sortir le lait qui produit le meilleur beurre de Wallonie élu en 2023. Un petit troupeau de vaches de Jersey entretenu par Philippe et Marie-Noëlle à Wy, dans la commune luxembourgeoise d'Érezée.

La ferme de la Vallée des Jerseys c'est des fromages, des glaces, des yaourts et évidemment ce beurre doux primé cette année. "Nous n'avons pas de laiterie, donc chaque jour il faut transformer les 200 litres de lait", explique Marie-Noëlle Adam.

Un travail conséquent pour elle et son mari qui ont changé de profession en 2020 pour se reconvertir dans cet élevage laitier. Mais, une satisfaction énorme pour eux de "voir les gens qui viennent et qui reviennent" et "les retours sont bons", se réjouissent les époux.

Ils n'ont pas cherché cette consécration, Marie-Noëlle et Philippe ont choisi ce métier par passion et pour accomplir des vieux rêves qui trottaient depuis longtemps dans leur tête : "J'ai toujours eu envie de faire du fromage pour ma famille", nous confie Marie-Noëlle. Tandis que pour son mari : "Je voulais recommencer une activité fermière comme mes parents."

Leurs produits sont disponibles directement à leur ferme de Wy, mais aussi distribués dans le réseau paysan.