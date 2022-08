Le Mégalodon, le plus grand requin qui ait vécu sur Terre, était bien plus grand que prévu, il pouvait avaler une baleine

Le mégalodon, un requin qui hantait les mers et les océans il y a bien longtemps, était le plus grand à avoir vécu sur Terre. Une récente modélisation 3D a permis de découvrir qu’il était encore plus grand que ce que les scientifiques pensaient.

Le Megalodon (Otodus megalodon) est un requin célèbre pour ses dents gigantesques faisant la taille d’une main humaine mais la taille de son corps a toujours été difficile à évaluer en raison du peu de preuves fossiles qui nous restent à ce jour, les estimations faisant état de 14 mètres de long. Il est apparu pour la première fois il y a environ 23 millions d’années et s’est éteint il y a environ 2,6 millions d’années, probablement en raison de l’émergence de grands requins blancs, selon livescience.

Une équipe de chercheurs a utilisé les restes d’un mégalodon découvert dans les années 1860 et expliqué leur découverte dans un article dans Science Advances. Par chance, une partie importante de sa colonne vertébrale a été conservée en fossiles dans les océans du Miocène en Belgique il y a environ 18 millions d’années. Le requin avait environ 46 ans lorsqu’il est mort.