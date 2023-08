Le médiateur médical, un métier encore mal connu

425 plaintes en 2022

425, c'est le nombre de plaintes que Loic Van Wanghe, le médiateur médical de l'hôpital de la Citadelle, à Liège, a traité l'année dernière. La majorité concerne des suspicions d'erreurs médicales: "C'était notamment quelqu'un qui était sous respirateur, sous oxygène, et il y a eu des séquelles dues à la mise sous oxygène. Et donc, la famille estimait qu'on pouvait apparenter cela à de l'erreur médicale, alors que les médecins ne faisaient que soigner la pathologie la plus lourde du patient."

La moitié des plaintes pour erreur médicale résolue en médiation

Une plainte pour erreur médicale sur deux est résolue en médiation. Le reste par les experts médicaux. "En chirurgie orthopédique ou même en neurochirurgie, s'il y a des séquelles dues à l'opération et que le patient s'estime victime d'une erreur, il y a une analyse plus poussée par le biais de l'assurance", explique le médiateur de la Citadelle.

Une aide en cas de décès

Certains s'adressent aussi au médiateur pour s'informer sur le décès d'un proche: "Les familles reviennent pour pouvoir avancer dans leur deuil, pour simplement savoir ce qui a été fait, clairement, ici, à la Citadelle. A ce moment-là, on met en place une série de discussions entre les familles et entre les médecins et les infirmiers".

L'infirmier m'a mal parlé

Autre motif de plainte: le comportement du personnel médical, comme "l'infirmier m'a mal parlé, n'a pas voulu me donner mon traitement, a tardé avant d'arriver pour me soigner". Dans ce cas, un rapport est systématiquement rédigé.