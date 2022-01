Le mécénat se montre toujours généreux à l’égard du secteur culturel

Le cabinet Wealth-X a constaté que les ultra-riches sont de plus en plus nombreux à donner une partie de leur patrimoine à des associations caritatives. "Ce phénomène s’explique par l’évolution des attitudes à l’égard de l’engagement civique au sein d’une population ultra-riche plus diversifiée et multigénérationnelle, par sa sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux et sociaux et par la consternation croissante du public face à l’augmentation des inégalités sociales et économiques dans le monde (ce qui a été accentué par la pandémie de Covid-19)", peut-on lire dans l’étude.

Les Américains sont ceux qui consacrent le plus d’argent au mécénat. Ils ont reversé 85 milliards de dollars à différents projets philanthropiques en 2020, contre 51,7 milliards de dollars chez les Européens. Ces ultra-riches se montrent particulièrement généreux vis-à-vis du monde de la culture. Ainsi, 37% d’entre eux ont fait des dons à des institutions artistiques en 2020. C’est bien plus que les mécènes européens (28,7%) et surtout que ceux originaires d’Asie (9%).