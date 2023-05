Le mécano de Remco Evenepoel impressionné : "Il annonce la couleur avant et il réussit. Je n’en ai connu qu’un qui a fait ça, c’est Frank Vandenbroucke"

Remco Evenepoel est-il prêt pour le Giro, l'un de ses objectifs de l'année 2023? Le Belge s'est en tout cas bien préparé pour la course qui débute ce samedi.

Ce samedi, Remco Evenepoel entame son Giro 2023. Le Belge est prêt, son matériel aussi. Car Remco et ses mécanos ont préparé minutieusement la monture qui servira pour le contre-la-montre.

"Remco s'entraine beaucoup avec son vélo de chrono", nous explique Frank Potier au micro de Samuel Grulois, l'un des mécaniciens du champion du monde.

Et quand on lui demande s'il a déjà vu un coureur comme le jeune belge de 23 ans, la réponse fuse rapidement : "Remco, il nous impressionne. Parce qu’en général, il annonce la couleur avant et il le réalise. Je n’en ai connu qu’un qui a fait ça dans ma carrière. C’est Frank Vandenbroucke."

Avec 19,6 km à parcourir ce samedi, Evenepoel pourrait déjà porter la tunique de leader. Et même s'il ne compte pas défendre le maillot dans un premier temps, Remco enverrait déjà un premier message à ses adversaires. Réponse ce samedi soir.