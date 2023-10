Le "Me Core", la tendance perso qui passionne sur TikTok.

Comme souvent sur TikTok, la "trend" s'accompagne d'une musique bien particulière. En l'occurrence, c'est la chanson dynamique "Call Me Maybe" de Carly Rae Jepsen qui est le plus souvent utilisée comme bande sonore pour accompagner la vidéo.

Il s'agit de montages de séries ou films avec des répliques cinglantes, sarcastiques et drôles.

Cela n'empêche pas certaines utilisatrices de rire des aspects plus dramatiques de leur vie ou encore de s'associer au "female rage". Mais contrairement au "Core-core",qui se moquait gentiment de ce genre de tendance d'une manière plutôt mélancolique, le "Me Core" utilise un ton totalement différent, plus léger et amusant. C'est ce qui fait la spécificité de cette trend : présenter ses qualités et ses défauts en les assumant et en célébrant sa féminité malgré les stéréotypes.