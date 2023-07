"Le matin il fait clair" : la belle chanson d’été de Jean-Luc Fonck

Jean-Luc Fonck a réfléchi pendant ses vacances. Au lieu de dire quelque chose de faux et d’idiot, il voudrait dire quelque chose de juste et d’idiot. Dans le 8/9, il nous révèle que "Le matin il fait clair" et le soir il fait noir.

Une vérité qui lui est parvenue comme la foudre, accompagnée d’une averse de mots du Kidivrai : orang-outan, lampion, imaginaire, vacances, Francofolies, artifice, mexicaine et sunrise.