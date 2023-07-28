"Le matin il fait clair" : la belle chanson d’été de Jean-Luc Fonck

LES BRAS BALLANTS COMME UN ORANG-OUTANG
JE ME PROMENE DANS LE DESERT AU MILIEU DES GENS
ILS ME REGARDENT DE TRAVERS AVEC DES YEUX TOUT RONDS
QU’ON DIRAIT DES BALLONS, QU’ON DIRAIT DES LAMPIONS
J’AI UN AMI IMAGINAIRE QUI S’APPELLE JEAN
IL HABITE EN CÔTE D’IVOIRE C’EST LÀ QU’HABITE JEAN
ON EST PARTIS ENSEMBLE EN VACANCES EN ARABIE
ON N’AVAIT PLUS DE VETEMENTS… ON ETAIT A BOUT D’HABITS
Refrain :
LE MATIN IL FAIT CLAIR ET LE SOIR IL FAIT NOIR
JE TOURNE LE ROBINET
J’ALLUME LA BAIGNOIRE
LE MATIN IL FAIT CLAIR ET LE SOIR IL FAIT NOIR
J’ALLUME MON PYJAMA
J’ETEINS MON PEIGNOIR
J’HESITE ENTRE PASSER MA JOURNEE AUX FRANCOFOLIES
OU BIEN ALLER M’ASSEOIR AU CINEMA REGARDER BARBIE
FINALEMENT JE DECIDE DE FAIRE LES DEUX
CHOISIR DE NE PAS CHOISIR, C’EST CHOISIR MAIS EN MIEUX
SANS MAQUILLAGE, SANS ARTIFICE, SANS MOUMOUTE
JE COURS A RECULONS, A CONTRESENS SUR L’AUTOROUTE
POUR VOIR A L’AVANCE CE QU’IL Y A A L’ARRIERE
MEME SI Y’A PAS D’AVANCE LE PASSE C’EST DERRIERE
J’AI CROISÉ UN DROMADAIRE A DROGENBOS
IL CHERCHAIT DU BOULOT IL CHERCHAIT UN BOSS
IL A RENDU SON TABLIER ET SES SABOTS
SON ANCIENNE PATRONNE, UNE MEXICAINE, ETAIT UN VRAI CHAMEAU
JE LUI AI DIT : "T’EN FAIS PAS"… JE LUI AI DIT : "TRACASS"…
ON S’EST ENFILÉ QUELQUES VERRES DE TEQUILA SUNRISE
QUAND ON S’EST QUITTES ON ETAIT FAITS COMME DES RATS
JE NE SAIS MEME PAS COMMENT JE SUIS RENTRÉ CHEZ MOI