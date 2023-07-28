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Le 8/9

"Le matin il fait clair" : la belle chanson d’été de Jean-Luc Fonck

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David via

Jean-Luc Fonck a réfléchi pendant ses vacances. Au lieu de dire quelque chose de faux et d’idiot, il voudrait dire quelque chose de juste et d’idiot. Dans le 8/9, il nous révèle que "Le matin il fait clair" et le soir il fait noir. 

Une vérité qui lui est parvenue comme la foudre, accompagnée d’une averse de mots du Kidivrai : orang-outan, lampion, imaginaire, vacances, Francofolies, artifice, mexicaine et sunrise.

Voici les paroles de "Le matin il fait clair"

LES BRAS BALLANTS COMME UN ORANG-OUTANG

JE ME PROMENE DANS LE DESERT AU MILIEU DES GENS

ILS ME REGARDENT DE TRAVERS AVEC DES YEUX TOUT RONDS

QU’ON DIRAIT DES BALLONS, QU’ON DIRAIT DES LAMPIONS

J’AI UN AMI IMAGINAIRE QUI S’APPELLE JEAN

IL HABITE EN CÔTE D’IVOIRE C’EST LÀ QU’HABITE JEAN

ON EST PARTIS ENSEMBLE EN VACANCES EN ARABIE

ON N’AVAIT PLUS DE VETEMENTS… ON ETAIT A BOUT D’HABITS

 

Refrain :

LE MATIN IL FAIT CLAIR ET LE SOIR IL FAIT NOIR

JE TOURNE LE ROBINET

J’ALLUME LA BAIGNOIRE

LE MATIN IL FAIT CLAIR ET LE SOIR IL FAIT NOIR

J’ALLUME MON PYJAMA

J’ETEINS MON PEIGNOIR

 

J’HESITE ENTRE PASSER MA JOURNEE AUX FRANCOFOLIES

OU BIEN ALLER M’ASSEOIR AU CINEMA REGARDER BARBIE

FINALEMENT JE DECIDE DE FAIRE LES DEUX

CHOISIR DE NE PAS CHOISIR, C’EST CHOISIR MAIS EN MIEUX

SANS MAQUILLAGE, SANS ARTIFICE, SANS MOUMOUTE

JE COURS A RECULONS, A CONTRESENS SUR L’AUTOROUTE

POUR VOIR A L’AVANCE CE QU’IL Y A A L’ARRIERE

MEME SI Y’A PAS D’AVANCE LE PASSE C’EST DERRIERE

 

J’AI CROISÉ UN DROMADAIRE A DROGENBOS

IL CHERCHAIT DU BOULOT IL CHERCHAIT UN BOSS

IL A RENDU SON TABLIER ET SES SABOTS

SON ANCIENNE PATRONNE, UNE MEXICAINE, ETAIT UN VRAI CHAMEAU

JE LUI AI DIT : "T’EN FAIS PAS"… JE LUI AI DIT : "TRACASS"…

ON S’EST ENFILÉ QUELQUES VERRES DE TEQUILA SUNRISE

QUAND ON S’EST QUITTES ON ETAIT FAITS COMME DES RATS

JE NE SAIS MEME PAS COMMENT JE SUIS RENTRÉ CHEZ MOI

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