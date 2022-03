Le match Standard – Beerschot redonnera-t-il de l’espoir aux supporters rouges déçus ?

Le Standard vit une sorte de saison blanche avec une seule victoire en 12 rencontres et une 14e place au classement général. Le prochain match aura lieu ce mercredi soir face à l'équipe de Beerschot. L'occasion pour le club liégeois de redorer son blason après le début de cette saison, qui a de quoi plomber le moral des joueurs, du staff, de la direction et de quoi rendre les supporters rouges, non pas de colère, mais de honte.

C’est un club qui depuis 100 ans est en division 1.

"La colère est passée, explique un premier supporter installé dans le bloc 1 des gradins. Là, je suis triste pour le club parce qu’en fait, on a quand même une histoire. Les joueurs sont aussi fautifs puisqu’ils ne se mouillent plus".

"En tant que supporter du Standard, quand on voit ce grand club qui descend et qui tombe bien bas, c’est très très mal vécu", soupire un autre.

"C’est difficile, car on est habitués à avoir de chouettes saisons où il se passe quand même des choses. Par exemple, en 2016, on avait eu la coupe quand même, après une saison moyenne", se souvient un troisième spectateur.

Quand on regarde le Standard, on s’ennuie en fait.

"Tous les supporters sont déçus de cette situation, conclut un autre supporter du bloc 1. Le club est déserté. Je pense que personne n’a envie que cela continue. C’est un club qui depuis 100 ans est en division 1. On a toujours joué le titre ou, au moins, les play-offs 1. Et là, on se retrouve à jouer le maintien. C’est de la tristesse et en même temps de la rage parce qu’on garde un club qui n’a même plus d’ADN, qui ne sait plus produire du football. Quand on regarde le Standard, on s’ennuie en fait".

Standard – Beerschot, c’est ce soir à 18h45 à Sclessin. Le Standard sera privé de 8 joueurs, car blessés, suspendus ou bien pas encore qualifiés en décembre dernier, lorsque ce match aurait dû être joué. Pour rappel, ce match avait été reporté à cause d'une grève des policiers.