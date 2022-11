Le match Iran-Etats-Unis se joue aussi sur le terrain diplomatique

Le match géopolitique Iran et Etats-Unis s’est encore envenimé avec la guerre en Ukraine, puisque la Russie utilise des drones iraniens pour frapper les infrastructures et les civils en Ukraine.

Et la collaboration entre Iraniens et Russes semble même aller crescendo. Les deux pays auraient conclu un accord selon plusieurs médias américains. L’Iran serait en train de transmettre aux Russes des informations et du matériel pour produire des drones sur le sol russe. Donc la Russie pourrait multiplier ses attaques en Ukraine grâce à l’Iran. Les Etats-Unis fulminent.

Et on a envie de dire pour ce mardi soir : bon match…