Le match France-Belgique autour des prix au supermarché : toujours de plus en plus cher en Belgique

Le refrain est connu, remplir son caddie en Belgique revient bien plus cher que de l’autre côté de la frontière en France. On a décidé de comparer ici l’évolution des prix sur 4 ans : 6 produits achetés en 2019 et les mêmes achats effectués aujourd’hui en 2023 dans la même enseigne, en l’occurrence Intermarché. Et en 4 ans, les économies réalisées sur les courses françaises ont augmenté de près de 50%.